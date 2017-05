Camila Cabello Umumkan Tanggal Rilis Album Solo Pertama

LOS ANGELES - Pasca hengkang dari Fifth Harmony pada Desember 2016 lalu, kini Camila Cabello akhirnya mengumumkan debut album pertamanya yang sudah sangat dinanti-nantikan penggemarnya.

Pengumuman itu disebarkan melalui salah satu akun media sosial miliknya. Dalam unggahan tersebut, Camilla menuliskan judul albumnya 'The Hurting, The Healing, The Loving' bersamaan pula dengan tulisan panjangnya.

"Kesakitan yang disembuhkan dengan kasih adalah kisah perjalanan saya dari kegelapan ke cahaya, dari saya tersesat dan ketika saya menemukan diri saya lagi," tulisnya.

Selain mengumumkan mengenai album tersebut, Camila juga mengungkapkan single solo perdananya yang berjudul I Have Questions yang akan dirilis pada 19 Mei mendatang.

Dalam tulisan panjang itu, Camila juga menceritakan awal mula kisah penggarapan album solo pertamanya. Ia mengungkapkan kalau album ini akan awali dari single I Have Questions yang dirinya mulai di sebuah kamar mandi saat melakukan tur satu tahun lalu.