Adiknya Lahir, Anak Sulung Omesh Kegirangan

JAKARTA - Anak sulung Ananda Omesh, Btari Embun Anandayu tidak dapat menutupi kebahagiaan pasca kelahiran sang adik. Hal itu disampaikan istri Omesh, Dian Ayu saat ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan (15/5/2017).

"Embun sudah nunggu. Nah pas ke rumah sakit, dia kebangun di rumah. Dia telepon, nangis-nangis mau ikut. Di telepon dia bilang, I love you Umi dan Dede. Besok pagi dia telepon lagi, nanya sudah lahir apa belum. Orang rumah tuh bilang, pas adiknya sudah lahir, dia jingrak-jingkrak di rumah. Pas ketemu di rumah sakit, dia teriak, oh so cute, sambil pakai tangan pegang ke pipinya," terang Dian Ayu.

Melanjutkan keterangan sang istri, Ananda Omesh mengungkap aksi lucu lain yang dilakukan Embun. Tak lama setelah lahir, Embun dengan bangga memamerkan sang adik ke teman-temannya lewat sambungan video call.

"Dia senang dan usia 4 tahun jadi sudah mengerti. Jadi teman-temannya sudah punya adik, jadi Embun minta. Makanya dia senang banget. Pas video call sama temannya pamer punya adik baru," ujar Omesh.

Anak kedua pasangan Ananda Omesh dan Dian Ayu diketahui baru saja lahir pada 13 Mei 2017 lalu. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan nama Btara Langit Anandayu memiliki panjang 49 centimeter dan berat 3,1 kilogram.