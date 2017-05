FOTO: Duh Cantiknya Evelin Berbalut Kimono, Bikin Pangling

ikuti kata hati dengan ke ikhlasan.. itu lah yg akan menyelamat kan hati kita. photo shoot ini di ambil untuk meng expose kebudayaan jepang🌸dan make up tradisional jepang. yg ngambil sahabat saya di kyoto😘dan saya awal nya agak malu dan ga pede.. tp alhamdulillah sedikit demi sedikit kepercaya dirian saya muncul, berkat dukungan sahabat2 saya.. 📷 by:TAKAO #indonesiajepang #kyoto #DJEVE #photoshoot #strong #MUTEKI #keberanianuntukmelangkah #majuterus thank you my friend and my family and new my LIFE OIRAN photo shut japan saya nikmati proses ini dan kenyataan ini.

A post shared by EVELIN NADA ANJANI(DJ'EVE) (@ev0124) on May 14, 2017 at 2:42am PDT