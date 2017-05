FOTO: Ucapan 'Happy Mother's Day' dari Anak Bikin Ussy Sulistiawaty Terharu

JAKARTA - Di berbagai belahan dunia lain seperti Amerika Serikat, Australia, hingga Brasil baru saja merayakan Hari Ibu yang hatuh tepat pada 14 Mei 2017. Sejumlah selebriti Indonesia pun ikut mengucapkan Happy Mother's Day kepada ibunda mereka, termasuk anak dari Ussy Sulistiawaty.

Ibu empat orang anak ini ternyata sangat terharu kala mendapatkan pesan manis dari sang buah hati soal peringatan Hari Ibu. Wanita 35 tahun itu mengaku beruntung memiliki anak yang begitu menyayanginya.

Melalui Instagram, istri Andhika Pratama ini mengunggah tulisan ketiga anaknya beserta satu bucket bunga.

kaliaaaannnn😢😢😢makasii anak2 ku sayaaanggg❤️❤️❤️❤️❤️ im soooo lucky❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 A post shared by ussy sulistiawaty (@ussypratama) on May 14, 2017 at 3:22am PDT

"Kaliaaaannnn😢😢😢makasii anak-anak ku sayaaanggg❤️❤️❤️❤️❤️ im soooo lucky❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏," tulisnya di Instagram.

Salah satu unggahan Ussy berisi tulisan singkat sang anak yang berbunyi, ‘Happy Mother's Day Mama. I will write your name on my heart and it will stay there forever’.

Sontak saja, unggahan Ussy itu langsung dikomentari beragam oleh para netizen.

"Keren kaka putri-putrinya 😍 berkat didikan dari ortunya juga bisa seperti ini 😘 salut aku ma ka @ussypratama terus jadi ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya," ungkap @razh.autama