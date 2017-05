Cie, Rossa & Yoyo Saling Berbalas Komentar di Instagram

JAKARTA - Peringatan Hari Ibu Internasional yang berlangsung pada 14 Mei 2017 dirayakan oleh sejumlah selebriti dunia melalui akun media sosial mereka. Seperti yang dilakukan oleh penyanyi Rossa.

Pelantun hits Tegar ini mengunggah potret kebersamaan dengan orangtua dan buah hatinya Rizky Langit Ramadhan di akun Instagram pribadinya. Ia tampak memegang erat wajah putra tunggalnya yang menggambarkam ungkapan dari seorang ibu lewat sebuah kata-kata indah.

"Ini mungkin bukan foto yang sempurna karena mungkin aku bukan ibu yang sempurna, oh anakku. Tapi di sampingku adalah salah satu wanita cantik yang mengabdikan hidup untuk keluarganya. Mengajari kita tentang kehidupan, tetap berdiri, tersenyum, mencintai satu sama lain, menaklukkan dunia dan tetap kuat. Dia adalah ibu yang sempurna untuk anak-anaknya," tulis Rossa menggambarkan rasa sayang pada sang ibu.

Ia juga tak lupa memberikan janji manis kepada Rizky untuk bisa terus menyanyanyinya hingga akhir hidup.

"Seperti yang aku sebutkan mungkin aku tak sempurna, tapi aku akan mencukupimu dengan cinta yang berlimpah dan bersamamu sampai nafas terakhirku. Insya Allah. Selamat hari ibu untuk semua ibu yang luar biasa di luar sana," tutupnya.

Kalimat sayang untuk dan sebagai seorang ibu yang ditulis Rossa mendapat reaksi mengejutkan dari akun Instagram Yoyo Prasetyo mantan suaminya yang ikut menuliskan komentar dari unggahan tersebut. Namun, rupanya komentar tersebut bukam ditulis langsung oleh sang drummer tapi putra mereka.

"Thank you ibu (ini rizky)," tulis akun @yoyoprasetyo29. "I love you more than nyok 😘 (ini rizky lagi)," tambah akun tersebut.

Melihat komentar putranya, Rossa hanya menuliskan tawanya untuk Rizky dengan panggilan sayang mereka.

"@yoyoprasetyo29 hahahahahahahahahhaa dasar nyookk," tulis Rossa.

Di Hari Ibu tersebut Rossa juga mendapatkan hadiah dari sang buah hati yaitu gambar dan tulisan berwarna hasil karya tangan Rizky. Ia ikut mengunggah gambar tersebut sambil mengucap rasa terima kasihnya.

"Makasii Nyoook. Love you more," tulis Rossa.