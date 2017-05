James McAvoy Absen di X-Men: The New Mutants

LOS ANGELES – Fans James McAvoy yang rindu melihatnya sebagai Profesor Charles Xavier harus bersiap kecewa saat menonton X-Men: The New Mutants. Pasalnya, McAvoy kabarnya tak akan ikut bermain di spin-off X-Men tersebut.

On NEW MUTANTS: other rumored castings - James McAvoy as Prof X - not true. He is not in movie, per sources.