Fans Marvel Harap Sabar, Adam Warlock Tak Hadir di Infinity War

LOS ANGELES – Kabar mengecewakan datang untuk fans Marvel yang ingin melihat karakter Adam Warlock beraksi. Sempat diduga akan muncul di Avengers: Infinity War tahun depan, Warlock dipastikan tak akan bergabung dengan Iron Man cs.

Konfirmasi itu didapat dari penjelasan sutradara Guardians of the Galaxy, James Gunn. Saat berinteraksi dengan fans lewat Facebook, Gunn mengatakan jika karakter Adam Warlock tak akan bermain di Infinity War seperti dugaan banyak orang.

“Adam Warlock tak akan ada di Infinity War. Dia akan punya masa depan di MCU. Tapi akankah itu di Infinity War? Bukan,” jelas Gunn seperti dilansir Hollywood Reporter, Senin (15/5/2017).

Karakter Adam Warlock pertama muncul di film Guardians of the Galaxy Vol. 2. Adam Warlock menjadi salah satu sosok yang hadir sekilas dalam salah satu post-credit scene Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Jika melihat pada kehadirannya di post-credit scene Guardians of the Galaxy Vol. 2, Warlock menunjukkan tanda-tanda akan tampil sebagai penjahat di Guardians of the Galaxy Vol. 3 mendatang. Jika benar demikian, maka fans akan bisa melihat sosok jahat Warlock, Magus melawan Star-Lord dkk.