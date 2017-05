Nih Alasan Johnny Depp Ingin Jadi Kapten Jack Sparrow di Kehidupan Nyata

SHANGHAI – Setelah ditimpa berbagai masalah mulai dari perceraian dengan Amber Heard hingga saling tuntut dengan mantan managernya, Johnny Depp mengaku mengalami depresi dan ingin jadi kapten Jack Sparrow saja di kehidupan nyata.

Meski berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetap saja ada hal-hal yang membuatnya bahagia. Salah satunya adalah bakal dirilisnya film terbaru Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tale di bulan ini. Johnny kembali memerankan kapten Jack Sparrow.

Jack Sparrow sudah menjadi sosok ikonik di bioskop sejak muncul 2003. Banyak orang di seluruh penjuru dunia ini berusaha mengkreasikan penampilannya untuk pesta kostum atau acara cosplay.

Menariknya, Johnny punya kebiasaan membawa kostum yang dia pakai di film dalam sebuah koper ketika berada di rumah sakit untuk menghibur anak-anak. Namun, tak hanya soal kostum, untuk karakter pun, sosok Jack Sparrow begitu lekat dengan diri aktor yang jago bermain gitar ini.

“Bagi saya, secara pribadi, selalu menjadi sebuah kesenangan untuk kembali bersama Kapten Jack. Dia adalah karakter yang sangat ceria. Dia adalah bagian dari saya dan bagian dari kita semua yang kita harap bisa seperti itu,” kata Johnny saat menghadiri premier Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tale di Shanghai, China, seperti dikutip Sindonews dari ContactMusic, Senin (15/5/2017).

Johnny mengakui, dia suka dengan ketidaksopan karakter itu. Tapi, dirinya cukup memiliki kualitas yang sama dengan bajak laut yakni seorang peminum rum yang dia harapkan bisa menjadi dirinya tersebut.

“Dia itu semacam bergerak maju, dia tidak benar-benar banyak memikirkan semuanya,” kata dia.

Johnny baru-baru ini memberikan kejutan di wahana Pirates of the Caribbean di Disneyland Resort di Anaheim, California, dengan kostum lengkap Kapten Jack Sparrow. Di tempat itu, dia menghunus pedangnya dan berteriak kepada para fans dari pinggiran air ketika mereka berlayar mengarungi terowongan di atas sebuah kapal.

Selain itu, Johnny juga mengunjungi sebuah rumah sakit anak-anak dengan kostum lengkap bajak laut itu di Lady Cilento Children's Hospital in Brisbane, Australia, pada April lalu. Pirates of the Caribbean: Dead Men No Tale, yang juga disebut sebagai Salazar Revenge dijadwalkan tayang di Indonesia pada 24 Mei 2017.