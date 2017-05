Wow, Jacky Chan Siap Adu Peran dengan Sylvester Stallone di 'Ex-Baghdad'

LOS ANGELES – Dua bintang action Hollywood Sylvester Stallone dan Jacky Chan akhirnya mengumumkan akan mengerjakan proyek film terbaru berjudul ‘Ex-Baghdad’. Tak Tanggung-tanggung, produksi untuk karya terbaru ini akan menelan biaya hingga 80 juta Dolar dan jadi salah satu film dengan dana terbesar di China.

Dilansir Sindonews, Senin (15/5/2017), Selain beradu akting dengan Sylvester Stallone, ia juga akan menjadi produser film ini melalui perusahaannya, SR Media, bersama Qi Jianhong, Hans Canosa dan Esmond Ren dari Talent International. Proyek ini pun membidik target audiens internasional.

Menurut Deadline, ‘Ex-Baghdad’ mengisahkan tentang seorang kontraktor sekuriti swasta China yang diperankan Jacky. Dia dipanggil untuk mengawal para pekerja minyak ke zona aman setelah sebuah kilang minyak yang dioperasikan China di Mosul, Irak, diserang.

“Dia akhirnya tahu bahwa rencana sesungguhnya para penyerang itu adalah mencuri aset di dalam minyak dan bekerja sama dengan mantan Marinir Amerika (Sylvester) untuk menghentikan mereka,” tulis sumber dalam laporan tersebut.

Meski film ini belum memiliki sutradara. Namun, produser film ini sedang bernegosiasi dengan sutradara Need for Speed, Scott Waugh, untuk menukangi ‘Ex-Baghdad’. Sementara itu, Sylvester sangat senang dengan kesempatan tersebut. Dia mengaku sudah lama memimpikan bisa beradu akting dengan Jacky.

“Akan jadi hari yang hebat ketika saya berjalan di lokasi syuting bersama Jacky Chan, salah satu aktor laga terhebat dan terberani yang pernah ada! Ini sudah lama dinantikan!” tulis Sylvester di akun Instagram miliknya.

Tak hanya sibuk mengurusi Ex-Baghdad, dalam waktu dekat, Jacky bakal muncul di film The Lego Ninjago Movie sebagai penyulih suara Sensei Wu. Dia juga akan mengisi suara karakter di The Nut Job 2: Nutty by Nature. Serta diprediksi akan memerankan kembali tokoh Lee di film Rush Hour 4.

Sedangkan, Sylvester baru saja beres syuting membintangi Guardians of the Galaxy Vol. 2 sebagai Stakar Osgord. Film barunya termasuk Escape Plan 2, Idol’s Eyes, dan Animal Crackers. Dia juga akan membintangi Scarpa, sebuah biopic mantan capo Gregory Scarpa.