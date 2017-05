FOTO: Keren, Paul McCartney Jadi Perompak ala Pirates of Carribbean

LOS ANGELES – Sebuah foto diunggah Paul McCartney yang tampil layaknya perompak untuk film yang akan segera dirilis yakni Pirates of the Carribbean: Dead Men Tell No Tales. Memakai kostum bajak laut lengkap, ia juga sambil memegang kartu.

Dalam foto yang diunggah McCartney di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 13 Mei 2017, McCartney terlihat berjenggot panjang dengan rambut gimbal.

Seperti diketahui publik, film kelima waralaba Disney itu akan segera tayang dengan Johnny Depp sebagai Kapten Jack Sparrow dan Geoffrey Rush sebagai Barbosa, sementara Javier Bardem berperan sebagai musuh.

#PiratesLife #PaulMcCartney ☠️ A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on May 13, 2017 at 11:18am PDT

Dilansir Billboard, Senin (15/5/2017), Orlando Bloom juga kembali hadir lagi melakoni peran Will Turner, karakter yang dimainkannya pada At World's End pada 2007.

McCartney bukan bintang rock pertama yang tampil di film seri tersebut. Sebelumnya, gitaris band Rolling Stones yakni Keith Richards juga pernah ikut main sebagai ayah Johhny Depp (Jack Sparrow) di At World's End and On Stranger Tides.

Tak hanya McCartney, rekan lainnya di grup band Beatles seperti John, George dan Ringo juga pernah main film seperti A Hard Day's Night dan Yellow Submarine.