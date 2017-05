Steve Lillywhite Garap Lagu U2 Versi Baru di Jakarta

JAKARTA - Band Amerika U2 baru saja merilis lagu mix terbaru berjudul Red Hill Mining Town yang diangkat dari album lawas mereka bertajuk The Joshua Tree (1987). Siapa sangka, lagu versi terbaru dari Bono, dkk tersebut dibuat di Indonesia oleh produser Steve Lillywhite.

"Yes, i did it. I mixed on my studio in Jakarta," ujar Steve saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (15/5/2017).

Hasil produksi studio di Indonesia tersebut mendapat sambutan positif dari U2. Produser berambut pirang ini mengungkapkan rasa bahagia pelantun hits With or Without You tersebut.

"So, i'm happy with that and they're very happy with the new version. But that's not a new album," tambahnya.

Red Hill Mining Town menjadi perayaan band U2 dalam tur konser ulang tahun ke-30 dari album The Joshua Tree dalam yang tengah berlangsung saat ini. Lagu ini pertama kali dibawakan oleh mereka dalam aksi panggung di Vanchouver, Kanada pada Maret lalu.