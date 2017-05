Ouch, Bra Eunjin 'DIA' Melorot saat Tampil Live

SEOUL – Kejadian memalukan dialami salah satu member girlband DIA, Eunjin. Saat sedang tampil dengan grupnya, Eunjin harus menahan malu ketika bra yang dipakainya melorot di tengah penampilannya.

Insiden tak terlupakan itu terekam dari video yang diambil fans atau fancam saat DIA menampilkan lagu Will You Go Out With Me. Di awal penampilan, tak ada yang salah dengan penampilan Eunjin.

Namun, belum sampai semenit tampil, terlihat ada yang salah dengan penampilan Eunjin. Branya terlihat sehingga memperlihatkan bagian menonjol di tengah perutnya. Melorotnya bra Eunjin itu semakin kentara seiring berlanjutnya penampilan DIA.

Meski demikian, Eunjin patut mendapatkan tepukan tangan atas profesionalitasnya. Meski branya melorot di tengah pertunjukkan, Eunjin tetap tampil penuh senyum selama di atas panggung seolah tak ada yang salah dengan penampilannya.

“OMG! Dia pasti merasa sangat malu setelah ini. Tapi aku suka melihat bagaimana dia terus tampil seolah tak ada yang salah dengannya. Seseorang yang profesional,” puji Jenny Am di Youtube.

“Aku benar-benar tak bisa berhenti membahas profesionalismenya. Dia luar biasa,” sambung roxx-tar.