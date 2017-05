VIDEO: Duh, Nick Jonas Sengaja Bocorkan Lirik Single Terbaru

LOS ANGELES - Nick Jonas berikan sedikit bocoran single barunya melalui akun snapchat yang dibagikannya pada Jumat 12 Mei 2017. Berhembus kabar bahwa lagu barunya tersebut akan berjudul Looking for Love.

Dilansir Aceshowbiz, Senin (15/5/2017), meski potongan lirik dari single barunya sudah dibagikan Nick Jonas, tapi belum ada kepastian apakah Looking for Love merupakan judul resmi dari karya barunya itu.

πŸ‘» | Nick Jonas via Snapchat! pic.twitter.com/rvMdPNJh0z — Jonas Brothers Daily (@JonasAUS) May 12, 2017

Pada snapchat yang dibagikannya, sambil bernyanyi, Nick Jonas memberikan satu kalimat lirik. β€˜I've been looking for love in all the wrong places/ You, too’.

Sebelumnya, Nick baru saja memberikan sebuah dukungan kepada Miley Cyrus untuk lagu barunya yang berjudul 'Malibu'. Ia pun memberikan dukungan saat Miley mengunggah sebuah foto cover pada single terbarunya terbarunya tersebut dan berharap karyanya akan diterima penikmat musik.