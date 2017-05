Jadi Musisi, Gandhi Fernando Tak Takut Dicap Aji Mumpung

JAKARTA - Gandhi Fernando menyatakan dirinya tak takut dianggap aji mumpung saat memutuskan terjun ke industri musik. Keterangan itu disampaikan Gandhi saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat (14/5/2017).

"Kalau ternyata penonton suka, respon bagus, aku lanjutin. Tapi kalau penonton, ah aji mumpung doang, enggak oke misalkan, enggak apa-apa yang penting sudah mencoba," tandas Gandhi Fernando.

Sebelumnya, Gandhi Fernando telah mengumumkan bakal merilis single usai Lebaran tahun ini. Dijelaskan Gandhi, single itu merupakan salah satu soundtrack dari film terbaru yang dibintangi.

Terkait pernyataannya yang mengaku tidak takut dianggap aji mumpung, Gandhi Fernando berujar ia memang hanya ingin mengetes selera pasar. Oleh karenanya, Gandhi tidak menargetkan apapun dalam perilisan single kali ini.

"Kalau nyanyi aku memang mau ngetes pasar dulu," tutup Gandhi.

Gandhi Fernando sendiri sebelumnya lebih dulu dikenal publik sebagai aktor. Pria 27 tahun memulai debutnya di tahun 2013 kala membintangi film The Right One bersama Tara Basro.