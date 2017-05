Terinspirasi Acha Septriasa, Gandhi Fernando Ingin Jadi Penyanyi Spesialisasi Soundtrack Film

JAKARTA - Gandhi Fernando disebut-sebut akan segera terjun ke industri musik usai mengumumkan perilisan single terbarunya. Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Gandhi menjelaskan bahwa ia hanya khusus merilis single untuk keperluan soundtrack film.

"Aku rilis lagu itu bukan sebagai penyanyi, melainkan rangkaian atau gabungan dari film itu sendiri," kata Gandhi Fernando, saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat (14/5/2017).

Dijelaskan pula oleh Gandhi Fernando, keterlibatannya dalam industri musik hampir serupa dengan apa yang dilakukan Acha Septriasa. Diketahui, Acha Septriasa memang sempat beberapa kali mengisi soundtrack film yang dibintangi. Salah satunya seperti duet Acha dengan Irwansyah dalam film Heart di tahun 2006.

"Sebenarnya aku mungkin lebih kaya Acha Septriasa yang spesialis soundtrack gitu. Mungkin aku versi cowoknya kalau yang spesialis soundtrack," jelasnya.

Gandhi Fernando sendiri sebelumnya lebih dulu dikenal publik sebagai aktor. Pria 27 tahun memulai debutnya di tahun 2013 kala membintangi film The Right One bersama Tara Basro.