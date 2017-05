Pelafalan Dinilai di The Voice Kids Indonesia season 2

JAKARTA - Lagu berbahasa Inggris jadi aspek penting dalam ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia season 2. Bahkan, kemampuan menyanyi dalam Bahasa Inggris jadi kriteria sendiri untuk para peserta.



Hal ini disepakati dewan juri, baik juri kru maupun artis, serta Executive Producer acara yang akan tayang di Global TV tersebut. Seiring dengan perkembangan industri musik, kini dewan juri mewajibkan para peserta anak-anak untuk membawakan lagu berbahasa Indonesia dan Inggris dimulai dari tahap audisi pertama.



"Of course itu harus, apalagi anak-anak sekarang luar biasa pelafalan Bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kita suruh dengan lagu Indonesia dan Inggris, dan jadi poin plus pastinya," tutur Oni mewakili para juri di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 13 Mei 2017.



Menurut pantauan Okezone, setiap peserta membawakan dua hingga tiga lagu selama audisi, di mana salah satu berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris. Salah seorang peserta terlihat membawakan versi Bahasa Inggris lagu Mama karya Il Divo dan Rumah Kita karya God Bless.



Pelafalan Bahasa Inggris pun jadi faktor penentu keberhasilan peserta, apalagi jika titik kuatnya ada di Bahasa Inggris. Menurut Executive Producer Dede Rahman, hal itu didasari keinginan coaches atau juri artis yang terdiri atas Bebi Romeo, Agnez Mo, dan Tulus.



"(Bahasa Inggris) Ngaruh. Karena tergantung pronunciation-nya, terus dari spelling atau mungkin liriknya, pengucapan seperti apa, karena itu nanti akan memengaruhi penilaian dari tiga juri kita nanti. Karena mereka mencari anak-anak untuk tim yang terbaik," papar Dede.