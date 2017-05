Dewan Juri The Voice Kids Indonesia season 2 Tekankan Pentingnya Tampil Unik

JAKARTA - Tampil beda jadi kriteria utama dan paling penting yang akan dinilai para juri The Voice Kids Indonesia season 2. Tidak habis-habisnya hal ini ditekankan para juri baik artis maupun kru di berbagai kesempatan.



Tentunya, penilaian ini juga jadi yang paling penting di babak rekrutmen (audisi pertama), yang akan berakhir di Jakarta, 14 Mei 2017. Salah satu juri kru, Oni menekankan bahwa hal ini bahkan lebih penting dari suara yang bagus.



"Kita mencari anak-anak yang unik. Semua punya suara yang bagus, tapi kita bener-bener mencari yang karakternya bagus, unik, dan punya ciri khas tertentu," tekan Oni di MNC Studios Tower III, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (13/5/2017).



Hal ini juga sempat ditekankan coaches Agnez Mo di season pertama. Selain itu, hal tersebut jadi pembeda ketika tampil di atas panggung, apalagi ketika ada yang menyanyikan lagu yang sama. Christo, pemenang season pertama, berhasil menjadi juara juga karena hal tersebut.



Kendati demikian, Oni bungkam ketika ditanya soal temuan dirinya dan rekan-rekannya di sesi rekrutmen yang digelar Sabtu (13/5/2017) tersebut. Dirinya mengaku pencarian bakat tersebut jadi proses yang sulit bahkan bagi dewan juri sendiri.



"Kesulitan itu pasti ada. Ntar tiba-tiba mewek, tapi kita sebagai kakak dan orangtua juga harus punya ketegasan dan mencari lagi karakteristik dari anak-anak tersebut. Yang pasti,harus unik salah satunya," jelas Oni.



"Pastikan Anda jadi yang terbaik dari The Voice Kids Indonesia season 2. I want you!" serunya ketika menutup komentar.