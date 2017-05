Suzy Bae Sedih Lee Min Ho Wamil

SEOUL - Suzy Bae terlihat sedih saat kekasihnya, Lee Min Ho masuk dalam pelatihan wajib militer. Namun, penyanyi yang akrab disapa Suzy Miss A ini terlihat tegar.



Hal itu terlihat dalam akun Instagram Suzy Bae. Penyanyi berusia 24 tahun ini nampak sabar menunggu Lee Min Ho kembali dari tugasnya menjadi tentara. Netizen pun memuji kesabaran Suzy yang rela menunggu pria yang cintainya itu.



"Dia sabar sekali, Oenni sabar yah, pasti Lee Min Ho bakal balik lagi. Tetap setia ya sama Lee Min Ho," kata fans yang membanjiri akun Instagram Suzy Bae.



Tidak hanya itu, beberapa netizen juga menyemangati Suzy untuk tetap tegar dan terus mencintai Lee Min Ho. Fans berharap ditengah kewajiban Lee Min Ho membela negara, dia tidak mencampakkan aktor top Korea ini sebagai kekasih.



"Semangat yah mbak Suzy. Jangan cari pria lain. Tetap sama lee Min Ho ya," ujar penggemar lainnya.



Sementara, di tengah perpisahan itu, Suzy mencari kesibukan lain dengan melakukan syuting untuk drama terbarunya, While Are You Sleeping bersama Lee Jong Suk.