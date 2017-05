Gita Gutawa Tak Sabar Ingin Tonton Konser Ed Sheeran

JAKARTA - Antusias konser tur Asia Ed Sheeran yang menyambangi sejumlah ngera termasuk Indonesia pada Nombember nanti turut dirasakan oleh Gita Gutawa. Pelantun Parasit ini bersemangat dan menunjukkan ketidaksabaranny untuk bisa menyaksikan penyanyi asal Inggris tersebut.



"Kalau Ed Sheeran ke Jakarta saya semangat banget. Malah saya tadinya sudah semangat buat mau ke Singapura," ujar Gita yang sempat khawatir Ed tak menyambangi Indonesia kepada Okezone di kawasan Antasari, Jakarta Selatan.



Senagai sesama musisi Gita menaruh kagum pada aksi panggung pelantun Shape of You tersebut. Ia pun menilai keunikan dan kesederhanaan Ed saat tampil.



"Ed sheran kan terkenal one man show (atau) main sendiri. Sangat menarik dan unik buat saya. Simple pastinya," ungkapnya.



Gita Gutawa mengaku menyimpan banyak lagu Ed Sheeran dalam daftar playlist-nya, termasuk lagu Shape of You yang sedang diputar dimana-mana. Namun, untuk konser Ed Sheeran di Asia ia belum memutuskan akan menonton dimana.