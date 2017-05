Duh Centilnya, Gempi Mulai Belanja Alat Make-up

JAKARTA - Gading Marten memposting keseruannya beraktivitas bersama sang anak Gempita. Dalam postingannya itu Gempi sedang berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan.

Postingan tersebut dibagikan ayah satu anak ini melalui akun Instagran pribadinya @gadiing. Dalam foto itu terlihat Gempi memakai baju hitam dengan sepatu coklat yang begitu fashionable. Tak hanya itu, Gempi begitu menggemaskan ketika dirinya sedang melihat-lihat alat make-up.

Belanja makeup dulu ah πŸ˜‚ A post shared by Gading Marten (@gadiiing) on May 12, 2017 at 4:51am PDT

Dalam foto itu Gempi seolah-olah memilih alat make-up mana yang akan digunakan. Hal yang dilakukan Gempi pun begitu menggemaskan.

"Belanja makeup dulu ah πŸ˜‚," tulis Gading.

Gading dan Gisel kerap memposting aktivitas lucu dari Gempita. Tak ayal dalam akun Instagram pasangan selebritis ini dipenuhi oleh wajah sang anak Gempita lantaran tingkahnya yang menggemaskan.

Netizen yang melihat hal tersebut langsung berkomentar. Netizen banyak yang begitu gemas dengan ulah dari Gempi. Bahkan adapula netizen yang pengin sekali bertemu dengan Gempi.