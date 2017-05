Bangganya Ayu Ting Ting Bisa Foto Bareng Haji Bolot

Nah ini babe aye......H.jali yg punya soto betawi top di Depok hahhahahahaha.....cuma di Sambalado tungguin yee.....πŸ˜œπŸ‘ŒπŸ»β€οΈ "Alhmdulillah seneng bgt ada babe sitkom Sambalado"

A post shared by Ayu Tingting (@ayutingting92) on May 11, 2017 at 9:31pm PDT