Penulis Skenario Bantah Kehadiran Tokoh X-Force di Deadpool 2

LOS ANGELES - Desas-desus kehadiran tiga tokoh utama X-Force, Shatterstar, Sunspot dan Feral di Deadpool 2 menjadi perbincangan hangat pencinta Marvel. Kencangnya informasi itu kemudian langsung dibantah oleh penulis skenario Deadpool 2, Rhett Reese.

With respect to Deadpool 2, false stories have outnumbered true stories by a large, large margin. Stay skeptical. Avoid the worst offenders.