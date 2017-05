FOTO: SEVENTEEN Bakal Gelar Konser Tunggal Perdana di Jakarta September Nanti

JAKARTA - Setelah kesuksesan fan meeting bertajuk Seventeen 1st Asia Pasific Tour – Shining Diamonds 2016 in Jakarta pada 20 Agustus lalu, boyband asal Korea Selatan tersebut akan kembali menyambangi Indonesia dalam konser tunggal perdana mereka pada 23 September 2017 di Halk 3A, ICE BSD, Tangerang.



Dalam konser bertajuk "Diamond Edge : 2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR" tersebut, Minggyu cs akan mengobati rasa rindu para Carats (sebutan fans) di Indonesia.



Kabar tersebut diumumkan langsung oleh promotor Mecima Pro dan Live Nation lewat media sosial mereka, dengan menyebutkan status konfirmasi konser tersebut pada Sabtu (13/5/2017).

A post shared by MCP (mecimapro.com) (@mecimapro) on May 12, 2017 at 9:31pm PDT

Pengumuman ini disambut bahagia oleh para penggemar yang langsung meramaikan kolom komentar. Mereka menunjukkan rasa antusiasnya dan menantikan daftar harga tiketnya."Saya pasti datang ~ thank you for bring them to jakarta," tulis @egyosal.

"Seungkwan i'm comiinnnnggg," tulis @ayumithanisaa seraya menyebutkan member SEVENTEEN kesukaannya.



"BUTUH PRICELISTNYA BIAR NABUNG HUHU," tambah @fairouzadina.