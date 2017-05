Vanessa Hudgens dan Ludacris Terpilih Jadi Host Billboard Music Awards 2017

LOS ANGELES - Aktris cantik Vanessa Hudgens akan menjadi host pada acara Billboard Music Awards 2017 bersama Ludacris. Hal itu membuat aktris tersebut begitu senang bisa menjadi host pada acara bergengsi tersebut.

I'm so unbelievably excited to host the @BBMAs this year with @Ludacris! The party starts LIVE May 21 at 8e/5p on ABC. #BBMAs pic.twitter.com/47oRLIBSC7