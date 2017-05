Ayu Azhari Bangga Anaknya Bisa Mandiri Selesaikan Kasus Narkoba

JAKARTA - Ayu Azhari bersyukur Sean Azad bisa bertanggung jawab terhadap kasus yang tengah menimpanya. Sean dinyatakan positif menggunakan narkoba saat terjaring razia narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, di sebuah klub malam.

Selepas proses asesmen di BNN, senyuman terlihat terpancar dari seluruh keluarga Ayu, termasuk dirinya dan suami. Ayu mengunggah foto keharmonisan itu di Instagram, Jumat (12/5/2017) serta memberikan nasihat untuk Sean.

"Hey Sean... alhamdulillah sdh bisa bertanggung jawab dan menyelesai kan permasalahan kehidupan yg di pilih tanpa membebani mama... welcome home my boy. Please be good and learn the lesson," tulis Ayu dalam keterangan foto.

Sean terbukti positif mengkonsumsi ganja dan sabu di sebuah klub malam, Kamis 11 Mei 2017 malam. Dirinya ikut terjaring seiring dengan operasi polisi yang telah menarget pihak tertentu. Meski begitu, dirinya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan di pusat rehab setelah dinyatakan hanya sebagai penikmat oleh proses asesmen BNN.

Ayu dan keluarga pun bertindak cepat setelah Sean tertangkap oleh pihak kepolisian. Langsung menjemput Sean, Ayu pun mengingatkan bahwa dirinya dan keluarga akan selalu ada untuk mendukung Sean.

"We love you and always gonna be with you in any condition... keluarga adalah tempat hati kita berlabuh, tempat yg nyaman dan paling bisa kita percaya...," tutup Ayu.