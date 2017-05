FOTO: Selamat! Kinaryosih Lahirkan Anak Perempuan

Alhamdulillah telah lahir Anak Kami dengan Lancar dan Selamat. Ibu dan Bayi Sehat. Terima Kasih untuk semua doa - doa nya dan Terima Kasih juga untuk Dokter Joosoph Jazlan ( Dr J ) @drjj55 πŸ™πŸ»πŸ˜β€οΈ Photograph by @suhaimi.abdullah.sg

A post shared by Kinaryosih Money (@kinaryosihmoney) on May 11, 2017 at 9:02pm PDT