Nih Alasan Suspicious Partner Ji Chang Wook Masih Kalah dari Drama Ruler

SEOUL – Ji Chang Wook dan tim Suspicious Partner masih harus bekerja keras untuk menarik perhatian pecinta drama Korea. Pasalnya hingga episode 4, drama SBS ini masih juga kalah dari pesaing utamanya, Ruler: Master of the Mask.

Suspicious Partner masih naik turun dalam hal perolehan rating. Setelah episode 2 mendapat 6,8%, rating anjlok di episode 3 dengan hanya 6,1%. Untungnya, rating Suspicious Partner naik lagi di episode 4 dengan mencapai 7,2%.

Hal berbeda dialami Ruler: Master of the Mask. Drama Yoo Seung Ho dan Kim So Hyun ini terus mengalami peningkatan rating. Memasuki episode 3 dan 4, Ruler: Master of the Mask sendiri mendapat rating masing-masing 10,5% dan 12,6%.

Agar tetap bisa bersaing dalam perolehan rating, Ji Chang Wook pun memancing penonton Suspicious Partner dengan janji manis. Bersama Nam Ji Hyun, Chang Wook berjanji akan mengirimkan truk kopi untuk fans jika rating Suspicious Partner menyentuh angka tertentu.

“Kami akan melakukan sesuatu jika rating melebihi 12%,” kata Chang Wook seperti dikutip dari Soompi.

Nam Ji Hyun menyahut, “Kami telah berdiskusi soal apa yang akan kami lakukan jika rating mencapai 15%. Kami akan mengirim sebuah truk kopi ke lokasi yang fans inginkan.”

Suspicious Partner dan Ruler: Master of the Mask merupakan dua drama yang tayang di saat bersamaan, yakni Rabu dan Kamis. Dua drama ini menawarkan cerita berbeda. Suspicious Partner merupakan serial komedi romantis, sementara Ruler: Master of the Mask drama kolosal yang kental dengan politik kerajaan.