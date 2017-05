FOTO: Hashtag #GoodByeLeeMinHo dan #AlwayswithLeeMinHo Antar Min Ho Wamil

SEOUL – Mulai hari ini, Jumat (12/5/2017), Lee Min Ho resmi meninggalkan dunia hiburan untuk sementara waktu karena menjalani wajib militer. Fans pun mengantar sekaligus melepas kepergian Min Ho dengan meramaikan media sosial menggunakan hashtag #GoodByeLeeMinHo dan #AlwayswithLeeMinHo.

#GoodByeLeeMinHo dipilih untuk melepas Min Ho menjalani tugasnya sebagai pegawai sipil selama dua tahun ke depan. Sementara #AlwaysLeeMinHo dipakai untuk menunjukkan bahwa Minoz, sebutan fans Min Ho, akan tetap setia menunggu kekasih Suzy ‘miss A’ itu kembali dari wamil.

we will wait for you @actorleeminho #AlwaysWithLeeMinHo pic.twitter.com/hB0cr3lksB

“Kami akan menunggumu #AlwaysWithLeeMinHo,” janji @t4nsanty.

“Sampai ketemu dua tahun lagi oppa #AwaysWithLeeMinHo,” tambah @ayradenisss.

tHIS IS MAKING ME SO SAD ARGH #GoodByeLeeMinHo

“Ini membuatku sangat sedih #GoodByeLeeMinHo,” kata @pistaxiu.

I've looked for somebody else but nobody like you so my choice is waiting for your return. #GoodByeLeeMinHo #AlwaysWithLeeMinHo