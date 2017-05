Make-up Pernikahan Dicibir, Rinni Wulandari Bereaksi

makeup itu apa sih? kebanyakan org mau di makeup biar pangling? pangling itu apa sih? pake makeup biar muka beda?just my opinion, makeup itu menurut saya menonjolkan apa yg bagus di muka kita tanpa mengubah tampilan kita atau bahkan mengubah wajah kt. untuk beberapa yg berkomentar ttg makeup wedding saya tdk pangling lah, komentarin kalung saya lah, kebayanya lah. berat badan saya lah. itu semua tergantung taste masing2 sih. klo saya mempercayakan desainer utk berkreasi, klo saya yg mengatur buat apa saya buat baju dgn desainer? sama halnya dgn MUA, yg makeupin saya sudah tau jelas bahwa saya memang suka makeup yg tdk berlebihan dan tdk mengubah wajah saya.Begitu jg dgn jevin dia pun sdh wanti2 kalau dia tdk mau makeup saya terlalu berlebihan atau merubah wajah saya,karena dia ingin melihat "saya" di hari penting kami,semoga semakin byk org2 yg terbuka pikirannya dan tdk terkotakkan dgn hal2 yg sudah umum 😊

A post shared by Rinni Wulandari (@rinni_w) on May 11, 2017 at 12:10am PDT