Cerita di Balik Tato Bendera Indonesia dan Inggris Wulan Guritno

tattoo ini bukan sembarang tattoo .. bukan iseng di buat untuk gaya2an .. maka dari itu sy berani memamerkannya mau orang bilang apa ..... ♡ ♡ sekeluarga tau saya paling takut ke RS, kalau sakit sebisa mungkin diobatin alami kalau memang msh memungkinkan, aplg di suntik hrs di anastesi local di pegangin etc ,itu knp jg sy memilih melahirkan tiga anak saya secara normal krn sy lbh takut lg proses di bius oprasi dll di banding cerita sakitnya melahirkan ..... ♡ ♡ sehingga saat dulu memutuskan membuat tattoo ini tidak sembarang ,dengan msh ada konotasi sempit akan tattoo aplg perempuan , perceraian keluarga membuat sy dan adik2 terpisah negara ,ini tattoo persaudaraan yg adik sy jg miliki persis .. ini tattoo darah Indonesia & Inggris yg mengalir di tubuh sy .. ini tatto di buat dgn rasa sakit dan sedikit darah keluar ,tanda kecil & awal bukti rasa cinta dan hormat sy terhadap keluarga dan negara ..... ♡ ♡ tattoo tanda cinta dan hormat sy akan indahnya keberagaman .. di lahirkan dgn 2 darah mengalir, 2 culture barat dan timur ,fisik mixed dan nama mixed Sri Wulandari Lorraine .. sy di besarkan dgn beragam culture influence jg agama .. saat perceraian orang tua sy sempat hidup dengan eyang putri dgn didikan toto kromo jawa dan didikan ibu asli inggris , keluarga ibu sy kristiani dan keluarga ayah muslim ..... ♡ ♡ saya di ajak ibu ke gereja ,tetapi di bebaskan di umur 18 mau memilih beragama apa dan berwarga negara apa ,saya memilih muslim dan Indonesia dan semua menghormati . saya membantu ibu sy menaikan pohon natalnya ,ibu sy mengingatkan saya sholat .. tidak mempengaruhi kepercayaan kita masing2 ..... ♡ ♡ karena sempat di besarkan eyang putri, banyak didikan jawa yang menempel ,tidak membuat ibu sy geram krn byk yg bertolak belakang dengan kultur yg dia pahami ,ibu ikut mempelajari dan melebur ,saya pun menyerap dari 2 culture tersebut yg memang baik ..... ♡ ♡ 1 kata dan rangkuman dr semua ini saya merasa "LUAS" dan "KAYA" ..... ♡ this i shall pass to my children ..... ♡ #IndahnyaKeberagaman #KayanyaPerbedaan #OneForAll #AllForLove #UnityInDiversity

A post shared by Wulan Guritno (@wulanguritno) on May 10, 2017 at 10:24pm PDT