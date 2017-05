So Sweet, Miley Cyrus Persembahkan Lagu Terbaru untuk Liam Hemsworth

LOS ANGELES - Setelah lama tak terdengar, kini Miley Cyrus merilis lagu terbarunya yang berjudul Malibu. Rupanya, lagu itu dipersembahkan Miley untuk sang pacar yakni Liam Hemsworth.

Dilansir Aceshowbiz, Miley nampak merilis single terbaru berupa sebuah video beserta dengan sampulnya. Tetapi dalam sampul terbaru lagu itu, nampak foto Miley diabadikan oleh sang pacar yakni Liam. Sungguh romantis pasangan selebritis ini.

Selain itu, dalam video tersebut Miley mengambil latar pantai, air terjun dan juga ladang bunga. Tak hanya itu, Miley juga terlihat berpakaian bikini putih dalam video klip terbarunya.

"I never would've believed you if three years ago you told me/ I'd be here writing this song/ But here I am, next to you/ The sky's more blue in Malibu," begitu lirik Malibu dari Miley.

Di samping itu, Miley sendiri akan tampil untuk pertama kalinya di Billboard Music Awards di Las Vegas pada tanggal 21 Mei 2017. Miley pun diharapkan dapat membawakan lagu terbarunya itu.