Marsha Timothy Bangga Film Indonesia Masuk Festival Film Cannes

JAKARTA - Setelah tahun lalu Prenjak: In The Year of Monkey menyita perhatian karena menang di salah satu kategori Festival Film Cannes, tahun ini Indonesia kembali mengirimkan wakilnya di festival tersebut. Sebuah film berjudul Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak yang dibintangi oleh Marsha Timothy masuk dalam kategori Director's Fortnight.

Istri Vino G. Bastian ini pun mengaku bangga karena filmnya bisa masuk di sana. Terakhir kali film Indonesia masuk dalam kategori tersebut adalah pada 12 tahun yang lalu.

"Rasanya bahagia, bangga, kayak tadi sudah dibilang bahwa 12 tahun yang lalu film Indonesia masuk Cannes Film Festival. Jadi, ya senang banget lah kita bahwa akhirnya kita masuk, itu bangga sekali, senang banget," kata Marsha saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Berperan sebagai Marlina bukanlah hal mudah bagi Marsha. Ia harus banyak melakukan pembelajaran demi peran ini.

"Bukan perjuangan tapi mungkin itu juga saya merasa senang banget ditawarkan peran ini karena sebuah tantangan besar buat saya memerankan perempuan asli Sumba, saya harus berdialek Sumba. Saya harus belajar naik kuda, saya harus belajar naik motor trail di situ, sampai luka-luka," lanjutnya.

Kelegaan kini dirasakan olehnya karena proses syuting dan post-production telah berakhir. Luka dan perjuangannya dalam belajar naik kuda dan motor trail menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan.

"Ya waktu itu mungkin tantangan dan perjuangan tapi sekarang Itu jadi kenangan yang menyenangkan banget buat saya," kata ibu satu anak itu.