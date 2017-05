Savira Windyani, Stuntwomen Indonesia yang Beraksi di Perfilman Hollywood

JAKARTA – Sederet selebriti Indonesia yang mampu menembus ketatnya persaingan di Hollywood diantaranya adalah Joe Taslim, Iko Uwais hingga Cinta Laura, .

Joe Taslim diketahui ikut berperan dalam film Fast and Furious 6 sementara Iko Uwais muncul di Star Wars: The Force Awakens. Bukan hanya pria, aktris cantik Cinta Laura pun ikut menjajal kemampuannya untuk berakting sebagai pemeran utama dalam film The Ninth Passenger.

Ada satu nama talenta Indonesia yang terselip dari beberapa bintang di atas. Dia adalah, Savira Windyani Putri (19). Savira adalah artis, stuntwoman, penari, dan penyanyi kelahiran Indonesia yang kini tinggal di Los Angeles. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan yang lekat dengan pertunjukkan teater di Malaysia.

Dalam situs pribadinya, Savirawindyani.com, Kamis (11/5/2017), Savira mengaku ikut ambil bagian dalam beberapa pementasan drama musikal, seperti The King and I, Beauty and The Beast, West Side Story, Seussical the Musical, Hairspray the Musical, dan Tarzan the Chicago, yang diadakan di Malaysia. Hal itu lama kelamaan membuatnya semakin mencintai dunia seni peran. Akhirnya, di usia 17 tahun, ia memutuskan pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk mengembangkan karier beraktingnya.

Guna mengasah kemampuan berakting, Savira mendaftar di American Academy of Dramatic Arts, sekolah akting terbaik di Amerika Serikat pada 2014. Saat menempuh pendidikan di sana, ia belajar menjadi pemeran pengganti.

Kemampuan menari menjadi bekal yang membuat Savira sukses menjadi stuntwoman. Selanjutnya, di tahun kedua pendidikannya, ia bergabung dalam tim stunt bernama Swordfight Inc. Dari sana, ia berhasil mendapat pekerjaan menjadi pemeran pengganti di beberapa film layar lebar. Bahkan, saat ini ia tercatat ikut membintangi film Ink and Rain.

Savira bahkan berhasil menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu dua tahun. Bahkan, sebelum lulus ia telah menandatangani kontrak dengan salah satu manajemen artis untuk menjadi stuntwoman. Meski hanya sebagai pemeran pengganti, ia merasa sangat senang.

Savira merasa peluangnya menjadi stuntwoman lebih besar daripada pemeran utama. Guna mengembangkan kemampuan, ia pun didaulat menjadi pemain di film parodi seperti, Deadpool Musical, The Origins, dan Quantine Tarantino’s Suicide Squad.