Akting David Beckham di King Arthur Dicibir, Sutradara Membela

LONDON - Film King Arthur: Legend of the Sword sudah tayang di Indonesia sejak 9 Mei 2017. Tapi, di Inggris film ini baru akan diputar pada 19 Mei mendatang dan di Amerika Serikat (AS) pada 12 Mei.

Dilansir Sindonews, penonton bakal disuguhi cameo yang lain dari yang lain, yaitu David Beckham. Beckham memerankan tokoh Trigger yang memiliki gigi kuning, bekas luka dan hidung yang patah di King Arthur: Legend of the Swords ini.

Di AS dan Inggris, orang baru bisa menyaksikan secuil penampilan ini lewat sebuah klip pendek. Tak disangka, penampilan Beckham ini ternyata menarik kritikan di antara mereka yang telah menontonnya.

Di klip itu, Trigger terlihat berbicara kepada Arthur yang diperankan Charlie Hunnam. Dengan aksen khas Cockney, Trigger meminta Arthur agar memegang pedang Excalibur dengan dua tangannya.

“Bouncing on me knee-where do ya think I want ya? Hands on the heel, stupid,” ujar Trigger. “With both hands!”

Tak lama setelah menyaksikan adegan Beckham itu, banyak orang langsung mengungkapkan kekecewaan mereka atas penampilan itu di media sosial. Salah satunya adalah Piers Morgan.

Secara sarkastik, Morgan menyebut penampilan Beckham itu memiliki level piala Oscar. Dia lalu mengatakan, Beckham bisa menjadi saudara ketiga Mitchell Bersaudara—pionir bisnis pornografi dan klub striptease di San Francisco.

Sebuah tinjauan di Empire menyebut cameo Beckham itu menyesatkan. “Pukulan bagi sebuah penampilan yang nyaris mengesankan ketika kalian mempertimbangkan untuk menampilkan seorang pria yang sebenarnya berasal dari Leytonstone yang memerankan orang Cockney yang tidak meyakinkan,” tulis tinjauan itu seperti dilansir Aceshowbiz.

Tak hanya Empire yang memberikan komentar pedasnya. Telegraph pun juga melempar komentar yang mengkritik penampilan Beckham tersebut.

“Mantan pesepakbola itu tampaknya memakai make-up bekas luka di wajah sebagai salah satu tentara Vortigen dan memperlihatkan cukup banyak variasi dramatis untuk memerankan batu tempat pedangnya tertancap,” tulis Telegraph.

Meski begitu, sutradara film ini, Guy Ritchie, membela kemunculan Beckham itu. Dia mengindikasikan dirinya senang bisa bekerja sama dengan bintang olah raga itu.

“Dia fantastik. Saya suka Becksy. Dia seorang aktor hebat dan sangat menyenangkan bisa bekerja bersamanya,” ujar Guy, yang juga teman Beckham.

Sementara, aktor utama film ini, Charlie Hunman mengatakan, dirinya juga senang bisa bekerja bersama Beckham. “Dia melakukan pekerjaan yang mengagumkan. Dia sangat tenang dan rendah diri dan serius. Saya rasa itu adalah seruan, saya kira dia hanya akan muncul sebagai lelucon karena dia adalah teman Guy, tapi dia ternyata menganggapnya sangat, sangat serius,” papar Charlie.