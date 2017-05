Ayesha Kembali Jadi Musuh Utama di Guardians of the Galaxy Vol 3

LOS ANGELES - Meski Guardians of the Galaxy Vol 2 baru saja diputar, sutradara James Gunn telah berbicara untuk film garapan Marvel selanjutnya. Dalam Guardians of the Galaxy Vol 3, Star-Lord cs kembali berhadapan dengan Ayesha.

James Gunn mengaku sangat tertarik dengan Elizabeth Debicki pemeran dari Ayesha. Tak cuma Ayesha, James tertarik dengan karakter baru di Guardians of the Galaxy Vol 2.

"Saya benar-benar berencana membawa Elizabeth Debicki kembali. Dia benar-benar salah satu aktor favorit saya yang pernah saya tangani. Saya memikirkan film ini antara dia, Pom Klementieff yang bermain sebagai Mantis, dan Chris Sullivan yang bermain untuk Taserface. Mereka benar-benar, tiga aktor terbaik yang pernah saya tangani. Saya ingin sekali berhubungan dengan mereka lagi," jelas James.

Ayesha adalah pemimpin dari kaum Sovereign yang memiliki tubuh berwarna emas. Tak bisa menangkap Star-Lord dan kawan-kawannya, Ayesha menciptakan karakter terkuat bernama Adam Warlock. Demikian seperti dilansir Aceshowbiz.