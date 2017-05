The Chainsmokers Bakal Ramaikan Billboard Music Award 2017

The Chainsmokers (Foto: Billboard)

LOS ANGELES - Sederet musisi bintang dunia akan bersiap tampil pada Billboard Music Award 2017. Musisi apik seperti The Chainsmokers, bintang country yakni Sam Hunt sampai Halsey akan tampil pada acara tersebut. Mereka pun dikabarkan akan membawakan lagu hits mereka.

Dilansir Aceshowbiz, acara pemberian penghargaan tersebut akan dihelat di T-Mobile Arena, Las Vegas tanggal 21 Mei 2017. Tak hanya itu, begitu banyak bintang yang bertaburan menghibur para penonton ketika acara tersebut digelar.

Di sisi lain, The Chainsmokers akan membawakan lagu hitsnya seperti Young lalu Sam Hunt juga akan membawakan lagu hitsnya Body Like a Back Road. Sementara Halsey akan tampil membawakan lagu pada album "Hopeless Fountain Kingdom".

Tak diketahui lagu apa yang akan dibawakan penyanyi cantik itu lantaran dirinya belum mengkofirmasi tentang lagunya tersebut, namun para fans berharap dirinya bisa membawakan lagu Now or Never atau Eyes Closed.

Billboard Music Award merupakan acara penghargaan bergengsi. Segenap musisi tenar telah diumumkan sebagai nominasi yang akan dibacakan sebagai pemenang pada acara tersebut. Drake dan The Chainsmokers memimpin daftar tersebut dengan 22 nominasi.