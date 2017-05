Harry Styles Resmi Rilis Album Solo Pertama

LONDON – Harry Styles resmi memulai kariernya sebagai penyanyi solo dengan merilis album solo perdananya hari ini, Jumat (12/5/2017). Album self-titled tersebut berisi berbagai pandangan, pengalaman, dan perasaan Harry terhadap banyak hal yang menginspirasinya.

Dalam sebuah wawancara, Harry mengatakan Sign of the Times, misalnya, terinspirasi dari banyak hal. Salah satunya keadaan politik di Amerika maupun Inggris, termasuk peristiwa Brexit tahun lalu.

“Kita dalam masa sulit dan kupikir kita sudah ada dalam masa sulit sebelumnya. Tapi kita juga mengalami masa dimana banyak hal yang terjadi di dunia ini hampir tak mungkin lagi untuk diabaikan,” cerita Harry seperti dilansir Billboard.

Ia melanjutkan, “Kupikir aneh rasanya jika tak mengakui apa yang sedang terjadi. Contohnya, Sign of the Times, bagiku, ini dibuat dengan melihat banyak hal. Ini caraku mengomentari banyak hal berbeda.”

Ada 10 lagu baru dalam album solo perdana Harry ini. Selain Sweet Creature dan Sign of the Times yang sudah lebih dulu dirilis sebagai pemanasan, masih ada Meet Me in the Hall Way, Ever Since New York, Two Ghosts, Only Angel, Carolina, Kiwi, Woman, dan From the Dining Table.