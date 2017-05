Diam-Diam, Song Joong Ki Syuting Drama

SEOUL – Song Joong Ki kembali ke layar kaca. Aktor kelahiran 1985 tersebut diam-diam telah syuting drama baru pada Februari kemarin. Joong Ki syuting untuk menjadi cameo di drama Man to Man.

Dilansir Soompi, Kamis (11/5/2017), Joong Ki menjadi cameo di drama JTBC itu sebagai bentuk dukungannya untuk penulis skenario Man to Man, Kim Won Suk yang merupakan penulis skenario Descendants of the Sun. Informasi yang beredar menyebutkan jika Joong Ki akan tampil di episoden 9.

Joong Ki akan berperan sebagai seorang pegawai bank dan bertemu dengan dua pemeran utama Man to Man, Park Sung Woong serta Park Hae Jin. Peran pegawai bank Joong Ki itu sama seperti karakter yang dihidupkan Yoo Ah In, sang sahabat ketika menjadi cameo di Descendants of the Sun tahun lalu.

Selain Joong Ki, aktor Nam Gong Min juga akan tampil sebagai cameo karena ia pernah bekerja sama dengan produser Man to Man Lee Chung Min di Remember tahun lalu.

Kabarnya, karakter yang dihidupkan Gong Min di Man to Man nanti tak akan jauh berbeda dari perannya sebagai penjahat Nam Gyu Man di Remember.