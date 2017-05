Anak Tidur, Sarwendah Curi Waktu untuk Olahraga

Pulang syuting, Anak tidur, mari #AyoOlahraga @ayoolahraga.co.id @kemenpora πŸ’ͺ🏻πŸ’ͺ🏻πŸ’ͺ🏻#SW #sarwendah

A post shared by Sarwendah29 (@sarwendah29) on May 9, 2017 at 5:46am PDT