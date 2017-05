Hah, Brad Pitt Mendadak Tua dan Keriput

LOS ANGELES - Akting Brad Pitt kembali diuji dalam film terbarunya berjudul War Machine. Di film ini, suami dari Angelina Jolie itu menjadi seorang jendral tua yang telah keriput.

Dalam trailer yang baru dirilis, Brad Pitt akan menjadi Jenderal Glen McMahon. Rambutnya memutih, lengkap dengan kaca mata baca yang digunakan. Peran Brad Pitt jauh berbeda dari film sebelumnya.

Dikabarkan jika ia merupakan seorang pria yang terjebak dalam mesin perang modern yang terus berputar, sepertinya tidak ada habisnya.

"Kami tidak dapat membantu mereka dan membunuh mereka pada saat bersamaan. Itu tidak mungkin secara manusiawi," kata Jenderal Glen dalam pembukaan trailer.

Film merupakan adaptasi dari berdasarkan pada buku "The Operators: The Wild & Inisfying Inside Story of America's War in Afghanistan" oleh jurnalis Michael Hastings.

Film ini juga dibintangi Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Tilda Swinton dan Ben Kingsley. War Machine akan dirilis pada 26 Mei 2017. Demikian seperti dilansir Aceshowbiz.