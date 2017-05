Menerawang Masa Lalu Robot Lewat Poster Terbaru Transformers: The Last Knight

Transformer: The Last Night (Foto: Ist)

LOS ANGELES - Paramount Pictures baru saja merilis poster terbarunya untuk film Transformers: The Last Knight. Poster ini begitu gagah dengan salah satu robot yang berdiri sambil memegang pedang.

Dilansir Aceshowbiz, film terbaru dari Transformers: The Last Knight erat kaitannya dengan masa lalu para robot. Hal itu terungkap dalam poster film Transformers terbaru yang tertulis di atas poster yakni "They Have Been Here Before".

They have been here forever. #Transformers A post shared by Transformers (@transformersmovie) on May 9, 2017 at 9:00am PDT

Kata-kata itu menegaskan jika para robot-robot canggih tersebut telah tinggal lama di Bumi.

Transformers: The Last Knight sangat erat juga kaitannya dengan masa lalu Nazi dan Samurai yang nampak seperti diposter sebuah robot yang membawa pedang samurai.

Film Transformers: The Last Knight baru akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 21 Juni 2017. Film dari Michael Bay ini tentu sangat menarik untuk ditonton untuk mengetahui identitas para robot di masa lalu.