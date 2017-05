VIDEO: Baru Cuplikan Video Klip, Fans Liam Payne Sudah Histeris

LOS ANGELES - Satu lagi personel One Direction yang meluncurkan karya solonya. Dia adalah Liam Payne.

Jelang debut yang akan dilakukan dalam waktu dekat, ia merilis cuplikan video klipnya lewat akun Instagram pribadi pada Rabu, 10 Mei 2017.

Tanpa keterangan pada unggahannya, video tersebut memberikan penampilan seksi dari Liam, Ia tampak berpose shirtless dengan badan bugar dan tato yang menghiasi tubuhnya. Jelas, ini membuat para fans histeris dan menunjukkan antusiasnya pada kolom komentar.

👀 A post shared by Liam Payne (@liampayne) on May 10, 2017 at 9:01am PDT

Seperti yang ditulis netizen asal Indonesia pemilik akun @ernfbrn berbunyi,

"HOT NYA NGELEBIHIN ANJAY,"

"Can you please stop being so hot?" tulis @yumnaadiwinarso.

"WOY GILA HOT BENER," tambah @koraaaaannn.

Dalam video klip yang tidak diketahui judulnya itu, hanya ada suara musik dengan beat R&B dengan kata improviasi berbunyi, "Yeah, yeah, yeah, yeah," dan kabarnya akan berkolaborasi dengan raper Migos.