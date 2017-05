FOTO: Anak ke-3 Nia Ramadhani Lebih Mirip Suami Ketimbang Dirinya

JAKARTA - Keluarga kecil Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tengah dirundung rasa bahagia. Mereka baru saja kehadiran anak ke-3 yang diberi nama Magika Zalardi Bakrie yang pada Rabu (10/5/2017) di RS. Pondok Indah.

Kebahagiaan tersebut langsung dibagikan lewat akun Instagram keduanya beberapa menit sejak kelahiran. Setelah Nia yang mengunggah potret bertiga dengan Magika, giliran Ardi yang memjang foto sang buah hati.

Ia mengucap rasa syukur atas kehadiran bayi laki-laki yang lahir dari rahim Nia dan tak lupa mengucap kalimat romantis untuk sang istri.

A post shared by Ardi Bakrie (@ardibakrie) on May 9, 2017 at 6:53pm PDT

"Our 3rd abundant of LOVE... Thank You for delivering our son to the world Yank @ramadhaniabakrie," tulis Ardi.

Di balik unggahan tersebut, para netizen mulai mencari-cari kemiripan Magika dengan Nia dan Ardi. Sebagian besar diantaranya menemukan kesamawan wajah sang bayi dengan Ardi ketimbang Nia.

"Hidungnya kaya daddynya ... haha ...." tulis @verathakowil.

"Horeee .... dedek mirip papanya," tambah @ladysaraholivia.

Ini menjadi anak ketiga dan putra kedua bagi Nia dan Ardi dari pernikahan yang telah dibangun sejak 2010 lalu. Sebelumnya, mereka telah dikaruniai dua anak yang bernama Mikhayla Zalindra Bakrie dan Mainaka Zanatti Bakrie.