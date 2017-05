VIDEO: Duuuh, Mesranya Indadari & Caesar di Perancis

Ini pertama kalinya kami naik sepeda boncengan, hahaha sayangnya @caisar_abukipsmail ga bisa sloopy style , coba bisa yaa , disini banyak gunung inih , gunung2 yg ga terlalu tinggi gt lagi, disini gunung2nya biasa dipake buat Enduro-an atau nyepeda nge down hill MTB , yiihaaa heheh i wish caisar bisa sloopy kaya Brandon Semenuk atau banter2an kaya aaron gwin gt 😍😍 *ngayal , tp ternyata hanya bisa gowes ya wis alhamdulillah ttp disyukuri, bisa boncengin aku ,wkwkwk ya kalo akunya siy udah pasrah tar aja di surga aja aku sepedaan sloopy2nya 😆😆 skr mah bonceng dulu. Ya ga @astipratiwi @weemaraditya , pasti kalian berdua ngakak baca ini 😆 . . Jd pengen Nyapa sobat saya yg suka lomba donwhill MTB ah @jrd_lwo @sonyrefka 😉

