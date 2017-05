VIDEO: Tarra Budiman Pamer Bulan Madu Seru dengan Gya Sadiqah

DENPASAR – Tarra Budiman sangat terkesan dengan keindahan Bali. Bahkan, dirinya sampai meyakinkan keindahan Indonesia mampu menangkal rasa galau yang kerap dialami pemuda-pemudi Tanah Air.

“Kalo lo tahu betapa indahnya Indonesia, lo ga akan pernah tau lagi yang namanya galau, bro,” tutur Tarra di vlog yang diunggahnya di Youtube, Rabu (10/5/2017).

Dalam vlog berdurasi 9 menit 56 detik itu, Tarra mengungkap keseruannya di hari pertama bulan madu setelah menikahi Gya Sadiqah bulan April 2017 silam. Kendati demikian, dirinya baru dapat mengunjungi tiga tempat karena baru saja tiba.

Meski begitu, vlog berjudul “#gytar VLOG 00 "Short Honeymoon" itu tetap berjalan dengan seru. Ketika diantar ke tempat persinggahan, rupanya supir yang membawa Tarra dan Gya mengaku sering melihat Tarra di televisi. Kontan, sebuah acara televisi yang dibintanginya pun disebut supir tersebut.

Tarra berencana mengunjungi sebuah restoran dan kediaman ibu Gya. Awalnya, Gya sempat menantang Tarra saat tahu ada tempat untuk loncat indah setinggi lima meter di restoran yang mereka kunjungi.

“This is not an endorsement, I paid for my food. Karena kenapa, karena Bali itu indah,” ucap Tarra.

Sementara itu, momen makan malam di kediaman ibunda Gya terlihat sangat ramai. Terlihat juga spaghetti yang sudah dijanjikan kepada mereka. Tak hanya itu, rupanya Tarra juga sempat bertemu orang yang sempat mengajarinya berenang sejak kecil, dipanggilnya dengan sebutan “ayah kedua”. Namun, romantisnya hubungan Tarra dan Gya juga tetap ada di keramaian itu.

“Of course I love you,” tutup Gya sembari mencium Tarra.