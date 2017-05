VIDEO: Sofia Boutella Kagum dengan Totalitas Tom Cruise

LOS ANGELES – Akting total Tom Cruise untuk film The Mummy mendapat pujian dari para koleganya. Ternyata inspirasi Tom tampil optimal justru didapat dari rekan-rekannya sendiri.

“Untuk membuat semuanya bangga telah membuat sesuatu yang berkualitas, itu berarti banyak buatku,” tutur Tom di video sneak peek film The Mummy yang dirilis baru-baru ini.

Di film tersebut, Tom akan melakukan aksi-aksi menegangkan. Selain merasakan gravitasi nol sungguhan di dalam pesawat, Tom juga akan berlari di atas bangunan runtuh dan menjelajahi ruangan bawah tanah, di mana dirinya akan bertarung dengan tokoh mumi yang diperankan Sofia Boutella.

Sofia pun takjub dengan dedikasi pemeran tokoh Tyler Colt tersebut, seperti layaknya kru dan pemain lain yang merasa Tom berhasil memancarkan semangat untuk mereka. Film tersebut dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 9 Juni 2017. “Tidak pernah melihat orang dengan komitmen sebesar itu dalam hidupku, jujur,” tutur Sofia.

“Keberadaan Tom di film ini sangat berarti untuk kami. It just changes the game completely,” timpal sutradara Alex Kurtzman.