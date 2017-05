FOTO: Aktor Christopher 'Big Black' Boykin Meninggal Dunia, Hollywood Berduka

LOS ANGELES – Dunia akting Hollywood kembali berduka. Aktor Christopher Boykin yang sempat membintangi serial MTV Rob & Big telah meninggal dunia pada Selasa 9 Mei 2017 di usia 45 tahun.

Dilansir People, Rabu (10/5/2017), aktor yang akrab dipanggil Big Black ini meninggal karena mendapat serangan jantung. Boykin meninggalkan satu orang anak perempuan yang masih berusia 9 tahun, Isis Rae Boykin.

Kepergian Boykin untuk selama-lamanya ini menjadi duka untuk dunia TV, terutama MTV yang punya sejarah dengan Boykin. Salah seorang perwakilan MTV menyebut Boykin sebagai keluarga MTV yang akan selalu dirindukan.

