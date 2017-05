Zoe Saldana dan Dave Bautista Tersiksa dengan Proses Make-Up Guardians of the Galaxy

LOS ANGELES – Sudah bukan rahasia lagi jika divisi make-up dan wardrobe Guardians of the Galaxy adalah salah satu yang terhebat dalam industri film Hollywood. Mereka bahkan mendapatkan nominasi Best Achievement in Makeup and Hairstyling pada Oscars tahun 2015 atas kerja kerasnya.

Bayangkan saja, dua pemain utama mereka Zoe Saldana dan Dave Bautista harus menghabiskan waktu duduk di kursi make-up selama setidaknya empat jam untuk menjadi karakter Gamora dan Drax. Waktu tersebut terbilang lumayan mengingat pada film pertamanya mereka harus menghabiskan waktu selama lima jam hanya untuk make-up.

“Empat jam setiap hari! Namun kita membuat sebuah kemajuan, film pertama kita bahkan bisa sampai lima jam dan berhasil memangkas satu jam!” ujar Saldana yang berperan sebagai Gamora, anak tiri dari super villain Thanos.

Kemajuan yang dibuat oleh tim make-up juga diakui oleh Bautista. Selain berhasil mengurangi durasi, ia juga merasa make-up terbaru terlihat lebih baik dari sebelumnya.

“Film kedua ini jauh lebih baik dari film pertama, sebuah proses yang sepenuhnya berbeda. Tidak hanya menjadi lebih cepat namun juga terlihat lebih baik,” ungkap Bautista.

Bautista bisa dikatakan mendapat perlakuan ekstra ketika diubah menjadi Drax. Ia harus melewati bermacam-macam tahapan seperti penempelan Vac forma (sejenis plastic), lalu dilapisi lagi dengan sebuah tiruan badan yang sudah dilubangi dan dimasukkan campuran perekat kimia sebelum akhirnya dipasangkan ke tubuh Bautista.

“Kami menambahkan lapisan tipis berwarna coklat, merah, dan hijau di warna dasar abu-abu untuk memecah tone dan membuatnya menjadi lebih hidup sebelum pewarnaan akhir,” terang David White, special makeup-effects designer.

Tak heran jika pegulat yang kini menjadi aktor tersebut juga merasakan kesulitan saat harus melepaskan kostum Drax-nya usai syuting. Bautista mengakui bisa menghabiskan waktu sekira satu jam untuk melepaskan semuanya dan kembali menjadi manusia normal lagi.

“Sangat sulit untuk melepaskannya, make-up yang sangat kesat rasanya. Aku harus duduk di sauna selama 45 menit sampai satu jam, dan aku menghabiskan 20 menit lagi untuk diriku sendiri – dimulai dengan memanaskan tubuh dan membuat make-up tersebut meleleh sebelum akhirnya menjadi bahan kimia yang mengelupas dengan sendirinya,” tutup Bautista seperti dilansir Metro, Rabu (10/5/2017).