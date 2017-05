Pemain Walking Dead Raih Posisi Penting di Sekuel Avatar

LOS ANGELES - Sekuel Avatar akan kehadiran bintang baru. Cliff Curtis pemain dari Walking Dead dikabarkan akan menjadi salah satu tokoh penting di sekuel Avatar.

Dilansir Deadline, Cliff Curtis telah mendapatkan karakter bernama Tonowari, pemimpin Metkayina, sebuah Klan The Reef. Dengan demikian, Cliff akan bergabung dengan pemeran lainnya seperti Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver dan Stephen Lang.

Sementara itu tanggal empat sekuel Avatar telah dirilis. Yakni 18 Desember 2020, 17 Desember 2021, 20 Desember 2024 dan 19 Desember 2025. Produksi sendiri akan dimulai tahun depan di Wellington Stone Street Studios.

Curtis sendiri pernah berperan sebagai Travis pada The Walking Dead dan spin-off Fear the Walking Dead. Ia juga membintangi The Piano (1993), Once Wire Warriors (1994) dan memainkan peran utama dalam The Dark Horse (2014).