VIDEO: Wah, Ada Pikotaro dan Naeun "Apink" di Klip Terbaru PSY

SEOUL – PSY berhasil menggaet sensasi PPAP, Pikotaro dan idol cantik Naeun “Apink” dalam comeback terbarunya yang diluncurkan Rabu (10/5/2017).

Comeback yang juga menandakan rilis album berjudul 4x2=8 tersebut ditandai dengan dua buah video klip terbaru, berjudul I Luv It dan New Face. Naeun terlihat hadir di video klip New Face, yang menceritakan tentang rasa jatuh cinta terhadap seorang yang baru saja ditemuinya. Dirinya berperan sebagai tokoh utama dan perhatian utama dari lagu tersebut.

Sementara itu, Pikotaro hadir sebagai kameo dalam video klip I Luv It, yang menceritakan bahwa dirinya tidak peduli haters dan justru balik mencintai mereka. Dirinya mengisi salah satu bait yang dinyanyikan PSY.

Tentunya, kedua lagu tersebut disampaikan dengan beat yang ceria ala PSY. Tidak kalah serunya, gerakan tari juga mewarnai kedua lagu tersebut.

Rupanya, banyak netizen yang tidak mengira Pikotaro dan Naeun akan hadir di kedua video klip tersebut. Beberapa sampai mengutarakan rasa kaget dan bingung ketika melihat kedua bintang tersebut muncul.

“OH MY GOSH THE PPAP DUDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!” tulis user Mao The Cat.

“Aku sama sekali tidak tahu PSY akan comeback, Lalu BTS mencuitkannya & aku sangat bingung... lalu aku lihat Naeun.,” tulis user NeLy Ruiz.